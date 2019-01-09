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Реал не планує прощатись із Соларі

09:22 133 Читать на русском
Реал не планує прощатись із Соларі
Сантьяго Соларі / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі може поки не хвилюватись за свою посаду.

Керівництво мадридського Реала не має наміру звільняти Сантьяго Соларі з посади наставника "вершкових", повідомляє Cadena Cope.

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Лише у випадку відвертого провалу команди у другій половині сезону – 42-річний фахівець достроково покине Бернабеу.

Нагадаємо, аргентинець очолив мадридців в листопаді 2018 року, прийшовши на заміну звільненому Хулену Лопетегі.

Під керівництвом Соларі Реал вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а у внутрішньому чемпіонаті посідає лише 5-ту сходинку турнірної таблиці.

Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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