Реал не планує прощатись із Соларі

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі може поки не хвилюватись за свою посаду.

Керівництво мадридського Реала не має наміру звільняти Сантьяго Соларі з посади наставника "вершкових", повідомляє Cadena Cope.

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Лише у випадку відвертого провалу команди у другій половині сезону – 42-річний фахівець достроково покине Бернабеу.

Нагадаємо, аргентинець очолив мадридців в листопаді 2018 року, прийшовши на заміну звільненому Хулену Лопетегі.

Під керівництвом Соларі Реал вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а у внутрішньому чемпіонаті посідає лише 5-ту сходинку турнірної таблиці.

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