Деякі команди чемпіонату Іспанії дуже не люблять відзначати чужі успіхи.

Майже всі команди елітного дивізіону коротенькими повідомленнями привітали мадридців з чемпіонством, навіть Барселона, повідомляє Marca.

Атлетіко не дуже хоче організовувати Реалу чемпіонський коридор – гравці аргументували свою позицію

За добу нічого не написали лише 2 клуби – Атлетіко і Осасуна. "Матрацників" взагалі можна вважати набільшими "грубіянами" соцмереж. Вони жодним чином не згадали цьогорічний успіх Бетіса в Кубку, тому годі було й чекати вшанування сусідів.

Додамо, що вже 8 травня Атлетіко прийматиме Реал в рамках наступного туру чемпіонату Іспанії.

Реал Сосьєдад погіршив шанси на Лігу чемпіонів, оступившись з Райо Вальєкано, Гранада врятувалась з Сельтою