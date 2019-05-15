Реал не може домовитися з Челсі щодо ціни Азара

Челсі не збирається зменшувати ціну на свого лідера Едена Азара.

Лондонці не поступляться жодним фунтом під час переговорів з мадридським Реалом, повідомляє Evening Standard.

Реал звільнить 2 знакові номери для Азара після продажу своїх зірок

Іспанці пропонують за зіркового вінгера 86 млн фунтів, але така сума здається Челсі замалою. "Сині" наполягають на сотні мільйонів за свого лідера.

Раніше повідомлялось, що Челсі спробує втримати Азара будь-якою ціною, оскільки команда не зможе підписати йому заміну через трансферний бан від ФІФА.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала