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Реал не може домовитися з Челсі щодо ціни Азара

15 травня 10:20 1050 Читать на русском
Реал не може домовитися з Челсі щодо ціни Азара
Еден Азар / Reuters

Челсі не збирається зменшувати ціну на свого лідера Едена Азара.

Лондонці не поступляться жодним фунтом під час переговорів з мадридським Реалом, повідомляє Evening Standard.

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Іспанці пропонують за зіркового вінгера 86 млн фунтів, але така сума здається Челсі замалою. "Сині" наполягають на сотні мільйонів за свого лідера.

Раніше повідомлялось, що Челсі спробує втримати Азара будь-якою ціною, оскільки команда не зможе підписати йому заміну через трансферний бан від ФІФА.

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