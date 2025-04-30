Реал не хоче дарувати Анчелотті 25 млн євро – раніше сторони про це домовилися
Реал не хоче виплачувати головному тренеру Карло Анчелотті зарплату за наступний сезон після його звільнення.
Реал не бажає виплачувати Карло Анчелотті зарплату після можливого звільнення італійця з посади головного тренера, інформує ESPN Brasil. 65-річний фахівець хотів би отримати від "бланкос" значну частину суми, яка передбачена в якості виплати за сезон 2025/26 в угоді Анчелотті з клубом. Йдеться про суму в близько 25 мільйонів євро.
Анчелотті "вибив" із Реала зарплату за наступний сезон і довічну посаду
Президент Реала розуміє, що може звільнити Анчелотті після завершення чемпіонату Іспанії сезону 2024/25, але не хоче виплачувати тренеру зарплату, яка передбачена чинною угодою на наступний сезон.
За інформацією Relevo, Реал не хоче відпускати Анчелотті до КЧС-2025, а італійський тренер також має пропозицію від Аль-Хіляля.
Раніше повідомлялося, що Карло "вибив" із Реала зарплату за наступний сезон, навіть якщо він піде цього літа.
Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами