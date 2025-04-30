Реал не хоче виплачувати головному тренеру Карло Анчелотті зарплату за наступний сезон після його звільнення.

Реал не бажає виплачувати Карло Анчелотті зарплату після можливого звільнення італійця з посади головного тренера, інформує ESPN Brasil. 65-річний фахівець хотів би отримати від "бланкос" значну частину суми, яка передбачена в якості виплати за сезон 2025/26 в угоді Анчелотті з клубом. Йдеться про суму в близько 25 мільйонів євро.

Анчелотті "вибив" із Реала зарплату за наступний сезон і довічну посаду

Президент Реала розуміє, що може звільнити Анчелотті після завершення чемпіонату Іспанії сезону 2024/25, але не хоче виплачувати тренеру зарплату, яка передбачена чинною угодою на наступний сезон.

За інформацією Relevo, Реал не хоче відпускати Анчелотті до КЧС-2025, а італійський тренер також має пропозицію від Аль-Хіляля.

Раніше повідомлялося, що Карло "вибив" із Реала зарплату за наступний сезон, навіть якщо він піде цього літа.

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами