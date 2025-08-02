Реал підтвердив проведення нового передсезонного матчу: наступного вівторка, 12 серпня, "бланкос" зіграють з Тіролем в Інсбруку. Матч розпочнеться о 19:00 і стане частиною плану підготовки, розробленого Хабі Алонсо перед офіційним стартом сезону 2025/26.

Реал дізнався відповідь на прохання про перенесення матчу 1-го туру Ла Ліги – незвичайна аргументація

Цей товариський матч є першим для "вершкових" після участі в Клубному чемпіонаті світу. Метою матчу є подальший розвиток навичок і відточування змагального ритму перед дебютом у лізі. Матч проти Тіроля дозволить Хабі Алонсо продовжити тестування нових варіантів, розподілити ігровий час між гравцями і інтегрувати новачків в структуру команди.

Дебют в Ла Лізі відбудеться через тиждень, у вівторок, 19 серпня, на Сантьяго Бернабеу проти Осасуни.