Манчестер Сіті відпустили Джека Гріліша в Евертон і вже підшукали йому заміну. "Містяни" тривалий час стежили за Родріго з Реала.

Новачок Реала обрав номер і найкращого гравця світу – фанати Мадрида будуть злі

Як повідомляє Ніколо Скіра, Манчестер Сіт готовий запропонувати 24-річному бразильцю контракт терміном на п'ять років. Англійський клуб вже провів попередні перемовини з Родріго. Реал, якщо гравець захоче покинути клуб, вимагатиме за його трансфер понад 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Родріго приєднався до "бланкос" у 2019 році. Загалом він відіграв у 270 матчах, в яких забив 68 голів та віддав 51 асист. З "вершковими" бразилець виграв дві Ліги чемпіонів, а також тричі здобував титул чемпіона Іспанії.

"Сучасний футбол – нудний": творив магію, став чемпіоном з Депортіво і вдарив свого тренера – геніальний Джалмінья