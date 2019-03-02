Реал наважився продати Марсело: хто замінить одного з найкращих латералів останнього десятиріччя

Мадридський Реал вже розпочав пошуки заміни першому віце-капітану команди Марсело, який влітку, найпевніше, покине клуб.

Один з найкращих крайніх оборонців останньої декади прагне покинути королівський клуб. Марсело, незадоволений роллю запасного при Соларі, провів вже дві зустрічі з керівництвом "бланкос", щоб повідомити про свій намір змінити команду. Схоже, що насильно втримувати бразильця у Мадриді ніхто не збирається, тож Реал вже розпочав пошуки його наступника, інформує AS.

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Попри хорошу гру молодого Регілона, який виграє боротьбу у Марсело, Реал активно переглядає п'ятьох гравців на позицію лівого латераля. Можливо, вже влітку мадридці спробують повернути з оренди Ашрафа Хакімі, який по-новому відкрився у Дортмунді якраз на лівому фланзі. Більш дорогий варіант – Жуніор Фірпо з Бетіса, трансферна вартість якого складає 50 млн євро. Представники "бланкос" начебто вже провели попередні перемовини з севільським клубом щодо трансферу домініканця.

Якщо Реал не реалізує трансфер одного з вище названих футболістів, то мадридці можуть повернутись до плану "Б", знову спробувавши підписати одного з лідерів Челсі Маркоса Алонсо. Іспанець був близький до переїзду на Бернабеу минулого літа, однак після рішення Марсело залишитись перемовини між клубами припинились.

Ще два альтернативні варіанти "бланкос" – Тео Ернандес, який був відданий в оренду Сосьєдаду, та представник мадридської Кастільї Фран Гарсія. Обоє фігурують у шорт-листі скаутів Реала, але мають небагато шансів, щоб закріпитись в першій команді. Принаймні, Тео одну нагоду на Бернабеу вже змарнував.

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