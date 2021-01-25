Директор мадридського Реала Еміліо Бутрагеньйо розповів про важливість Луки Модріча для клубу та натякнув на продовження співпраці з хорватом.

"Є такі гравці, як Модріч, які роблять цей вид спорту кращим. Його пас на Ферлана Менді в першому таймі матчу з Алавесом був прекрасний.

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Для нас це розкіш мати в складі такого гравця. Він багато дав нам, він все ще дає нам багато і буде продовжувати це робити", – цитує Бутрагеньйо Marca.

Зауважимо, чинний контракт Луки Модріча розрахований до літа цього року, а про нову угоду сторони ще не домовились. Хорват перебуває у Мадриді з 2012 року та встиг провести за "вершкових" майже 370 поєдинків.

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