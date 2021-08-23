Реал націлився на захисника Манчестер Сіті Ляпорта – Гвардіолі іспанець не потрібен
Іспанський оборонець Манчестер Сіті Емерік Ляпорт має шанс повернутись на батьківщину.
Емерік Ляпорт потрапив до списку трансферних цілей Реала, повідомляє Daily Mail.
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У таборі "містян" 27-річний іспанець втратив місце у стартовому складі з приходом Рубена Діаша. Тому керівництво Сіті готове відпустити Емеріка, на цьому трансфері чемпіони Англії можуть заробити до 70 млн євро. Конкуренцію Реалу у полюванні за Ляпортом складе Ювентус, якому також цікавий захисник збірної Іспанії.
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У минулому сезоні АПЛ Емерік провів 16 матчів.
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