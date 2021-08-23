Емерік Ляпорт потрапив до списку трансферних цілей Реала, повідомляє Daily Mail.

Реал готує пропозицію ПСЖ щодо Мбаппе – аж 170 мільйонів і "стрибок в останній вагон"

У таборі "містян" 27-річний іспанець втратив місце у стартовому складі з приходом Рубена Діаша. Тому керівництво Сіті готове відпустити Емеріка, на цьому трансфері чемпіони Англії можуть заробити до 70 млн євро. Конкуренцію Реалу у полюванні за Ляпортом складе Ювентус, якому також цікавий захисник збірної Іспанії.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

У минулому сезоні АПЛ Емерік провів 16 матчів.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду