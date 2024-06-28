Захисник збірної Італії та Болоньї Ріккардо Калафйорі може влітку змінити не тільки клуб, а й чемпіонат.

Італієць став одним з відкриттів групового етапу Євро-2024. Ріккардо Калафйорі є одним з активів Болоньї, яка може виручити за його трансфер значні кошти.

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Тьягу Мотта влітку покину "червоно-синіх" і очолив Ювентус. Вважалося, що італійський фахівець забере Калафйорі з собою до столиці П'ємонту. Однак, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, конкуренцію Ювентусу складе Реал, який зацікавився можливістю підписати гравця.

Болонья вперше пробилася до Ліги чемпіонів, тому хотіла б втримати захисника у своїй команді. Але у клубі розуміють, що це буде дуже важко. "Червоно-сині" можуть запросити за Ріккардо близько 40 мільйонів євро.

Зазначається, що Тоттенхем вже розглядає варіант з трансфером захисника.

Калафйорі перейшов до Болоньї з Базеля у 2023 році. Загалом він зіграв свою команду у 33 матчах, в яких забив два голи та віддав п'ять асистів.

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