Мадридці зберігають інтерес до півзахисника Енцо Фернандеса, стверджує Fichajes.net.

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Реал стежив за аргентинцем ще під час виступів за Рівер Плейт та Бенфіку, однак Челсі виявився спритнішим, заплативши "орлам" 120 млн євро. Чемпіон світу наразі не демонструє свій максимум на Стемфорд Брідж, а влітку ще й вляпався в расистський скандал. Головний тренер лондонців Енцо Мареска в АПЛ довіряє іншим центрахавам.

Реал досі вважає 23-річного Фернандеса цікавим виконавцем, проте навряд зможе задовольнити фінансові запити Челсі. "Сині" розраховують відбити усі 120 млн євро.

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