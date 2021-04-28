Форвард Айнтрахта Андре Сілва зацікавив Реал, повідомляє Bild.

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Керівництво мадридського клубу готове заплатити "орлам" за португальця 40 млн євро. Щоб зекономити на трансфері Реал хоче продати Айнтрахту за 20 млн свого нападника Луку Йовіча, який наразі виступає за німецький клуб на правах оренди. Нагадаємо, у 2019-му мадридці придбали Йовіча у Айнтрахта за 63 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Сілва провів 29 матчів, в яких відзначився 25-ма голами.

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