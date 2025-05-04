Реал націлився на примхливу зірку Мілана на тлі кадрової катастрофи – екс-гравець "бланкос" може повернутися в Мадрид
Реал активно вивчає варіанти для посилення лінії оборони влітку після жахливого періоду.
"Вершкові" весь поточний сезон страждали від травм захисників. Взимку Реал не захотів здійснювати трансфер на цю позицію, але час показав, що необхідно посилити оборону.
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Як повідомляє AS, одним із варіантів для мадридців є Тео Ернандес з Мілана. Вважається, що для "вершкових" цей трансфер відповідав би за кількома бажаними параметрами: вік, умови контракту та легка адаптація.
Тео Ернандес раніше виступав за Реал у сезоні-2017/18. До Мілана він переїхав саме з Мадриду. Чинна угода француза з "россонері" діє до 2026 року.
Загалом Тео зіграв за Мілан у 259 матчах, в яких забив 34 голи та віддав 45 асистів.
Алавес зіграв внічию з Атлетіко, обійшовши Циганкова, Вільяреал переміг Осасуну у матчі з 6 голами