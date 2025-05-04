"Вершкові" весь поточний сезон страждали від травм захисників. Взимку Реал не захотів здійснювати трансфер на цю позицію, але час показав, що необхідно посилити оборону.

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Як повідомляє AS, одним із варіантів для мадридців є Тео Ернандес з Мілана. Вважається, що для "вершкових" цей трансфер відповідав би за кількома бажаними параметрами: вік, умови контракту та легка адаптація.

Тео Ернандес раніше виступав за Реал у сезоні-2017/18. До Мілана він переїхав саме з Мадриду. Чинна угода француза з "россонері" діє до 2026 року.

Загалом Тео зіграв за Мілан у 259 матчах, в яких забив 34 голи та віддав 45 асистів.

Алавес зіграв внічию з Атлетіко, обійшовши Циганкова, Вільяреал переміг Осасуну у матчі з 6 голами