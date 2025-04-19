Вінгер Ліона Раян Шеркі може переїхати на Сантьягу Бернабеу влітку.

Після провальної кампанії в поточному сезоні Ліги чемпіонів, мадридський Реал активно шукає посилення для складу в літнє трансферне вікно.

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Одним з головних кандидатів на переїзд в королівський клуб став французький атакувальний півзахисник Раян Шеркі з Ліона, повідомляє Diario SPORT.

Шеркі засяяв у цьогорічній Лізі Європи, забивши 2 голи у чвертьфінальному протистоянні проти МЮ. Попри блискучу гру француза, Ліон може продати 21-річного гравця за дуже низькою ціною через фінансові проблеми команди. Мова йде про 35 мільйонів євро.

Додамо, що в поточному сезоні Раян Шеркі оформив 12 голів та 18 асистів у 39 матчах за "олімпійців".

МЮ створив камбек року, забивши тричі за 7 хвилин і прорвавшись у півфінал ЛЄ, Тоттенхем, Лаціо й Атлетік теж в 1/2