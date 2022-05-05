Нападник Челсі потрапив у сферу інтересів королівського клубу, який шукає заміну 34-річному Каріму Бензема. Флорентіно Перес вбачає у Лукаку альтернативу Ерлінгу Холанду, якого Реалу, схоже, підписати не вдасться.

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Водночас президент мадридців не впевнений, що 28-річний бельгієць відповідає рівню Реала. Агент Лукаку неодноразово заявляв, що форвард мріє грати за "вершкових", повідомляє Defensa Central.

Цікаво, що мадридці можуть стати конкурентом Барселоні у потенційній боротьбі за бельгійця. "Синьо-гранатові" теж вважають Ромелу альтернативою Лєвандовскі та Холанду.

Сезон 2021/22 складно назвати вдалим для Лукаку. Він розсварився з Томасом Тухелем, втратив статус основного гравця і забив лише 12 голів у всіх турнірах. Влітку 2021-го Челсі виклав за нього 113 млн євро, а контракт бельгійця з лондонським клубом розрахований до літа 2026 року.

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