На тлі постійних травм захисників у поточному сезоні мадридці влітку планують посилити лінію оборони. Як повідомляє Diario AS, ціллю Реала став Альваро Каррерас.

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У 22-річного захисника в контракті з Бенфікою є пункт про відхід за 60 мільйонів євро. Утім, у "вершкових" є шанс отримати гравця за значно меншою сумою. Річ у тому, що до Португалії Каррерас переїхав з Манчестер Юнайтед. Манкуніанці за угодою мають право пріоритетного викупу за 18 млн євро.

Керівництво Реала вважає, що англійський клуб може взяти участь у цьому трансфері. Манчестер Юнайтед, який не розраховує на захисника, може викупити його у Бенфіку, а потім продати в Мадрид, заробивши близько 30 млн.

Нагадаємо, Каррерас приєднався до команди Анатолія Трубіна у 2024 році. Загалом він зіграв за Бенфіку у 63 матчах, забивши п'ять голів та віддавши шість асистів.

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