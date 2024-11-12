Захисник Роми Маріо Ермосо потрапив у поле зору Реала, який шукає можливості для зміцнення оборони.

Колишня зірка Атлетіко став одним з потенційних варіантів для посилення захисту команди Карло Анчелотті, повідомляє Marca.

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Ермосо – вихованець Реала, розкрився в Еспаньйолі, а зіркою став у складі Атлетіко, з яким одного разу виграв золоті медалі чемпіонату Іспанії. Цього літа захисник підписав контракт із Ромою як вільний агент. Угода Маріо з римським клубом буде чинною три сезони.

Зазначається, що незважаючи на хорошу адаптацію в Італії, Ермосо не приховує бажання повернутися до Ла Ліги.

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