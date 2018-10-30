Реал націлився на хавбека Рівер Плейт Паласіоса – відома сума можливого трансферу

Півзахисник Рівер Плейт Есекієль Паласіос може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Керівництво Реала має намір підсилити команду аргентинським талантом Есекієлем Паласіосом, повідомляє видання TyС Sports.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

"Вершкові" готові заплатити за 20-річного хавбека 20 млн євро, хоча відступні гравця становлять 15 млн. Така розбіжність виникає через те, що ФК Рівер Плейт належить лише 75% прав на гравця.

Угода між клубами може бути підписана вже влітку 2019 року.

У нинішньому сезоні півзахисник провів дев'ять матчів у чемпіонаті Аргентини у складі Рівер Плейт, в яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Кальдерон: Звільнення Лопетегі з Реала – ще одна примха Переса