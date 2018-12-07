Реал націлився на хавбека Фенербахче Ельмаса – відома сума потенційного трансферу

Півзахисник Фенербахче Еліф Ельмас може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

19-річний талант Фенербахче потрапив у коло інтересів багатьох європейських клубів, зокрема мадридського Реала, повідомляє Skopje24.

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За інформацією видання, "вершкові" готові запропонувати за хавбека 20 млн євро, з яких 5 млн Фенербахче отримає одразу, а 15 – після дебютного матчу Еліфа за основну команду Реала.

В поточному сезоні турецької Суперліги Ельмас провів 14 матчів, в яких відзначився одним голом.

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