toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Реал націлився на хавбека Фенербахче Ельмаса – відома сума потенційного трансферу

10:22 350 Читать на русском
Реал націлився на хавбека Фенербахче Ельмаса – відома сума потенційного трансферу
Еліф Ельмас / Фото Фенербахче

Півзахисник Фенербахче Еліф Ельмас може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

19-річний талант Фенербахче потрапив у коло інтересів багатьох європейських клубів, зокрема мадридського Реала, повідомляє Skopje24.

Реал узгодив з Челсі трансфер Азара за 170 млн євро

За інформацією видання, "вершкові" готові запропонувати за хавбека 20 млн євро, з яких 5 млн Фенербахче отримає одразу, а 15 – після дебютного матчу Еліфа за основну команду Реала.

В поточному сезоні турецької Суперліги Ельмас провів 14 матчів, в яких відзначився одним голом.

Лунін влітку повернеться в Реал – клуб визначився з долею українця

Теги
Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Фенербахче Фенербахче Еліф Ельмас Еліф Ельмас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії
    Іспанія — 6 груд1098 Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії
9
год
:
20
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук