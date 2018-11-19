toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА НАЦІЙ АНГЛІЯ - ХОРВАТІЯ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА

Реал націлився на Джеко – скаути мадридців відвідали поєдинок Боснії та Герцоговини проти Іспанії

18 листопада 22:56 223 Читать на русском
Реал націлився на Джеко – скаути мадридців відвідали поєдинок Боснії та Герцоговини проти Іспанії
Едін Джеко / Фото ФК Рома

Нападник Роми Едін Джеко потрапив у коло інтересів мадридського Реала.

Товариський матч Іспанія – Боснія і Герцеговина відвідали скаути мадридського Реала, повідомляє AS.

Реал може підписати Кавані вже взимку

За інформацією видання, представники мадридців цікавляться форвардом гостей Едіном Джеко.

Керівництво "королівського клубу" має намір підсилити атакувальну ланку вже під час зимового трансферного вікна і зараз визначається з кандидатом.

Після, 12-ти турів чемпіонату Іспанії Реал займає 6-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 20 очок.

Баба – надія Реала: 13-річний підопічний Хабі Алонсо забиває, як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону

Теги
Едін Джеко Едін Джеко Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
25
хв
Німеччина
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук