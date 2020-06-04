Реал намагається перехопити Лаутаро у Барселони

Одразу два гранди Ла Ліги полюють на форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Керівництво Реала відчайдушно намагається одягнути футболку мадридців на Лаутаро Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.

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На 22-річного таланта Інтера вже давно претендує Барселона, та і сам аргентинець не приховує свого бажання пограти разом із Мессі та компанією. Міланський клуб розуміє весь ажіотаж навколо свого гравця, тому вимагає у потенційних покупців близько 110 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Мартінес провів 22 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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