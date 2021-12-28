Королівський клуб сподівається скористатися тим фактом, що Фоден отримує мало ігрового часу в манкуніанському клубі, і переманити його в Іспанію, повідомляє AS з посиланням на The Mirror.

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За 15 турів нинішнього сезону АПЛ 20-річний англієць 10 разів виходив на поле, але в середньому за один матч грає трохи більше 50-ти хвилин. Це дозволило Фодену записати у свій актив 2 голи та одну результативну передачу.

Раніше й сам гравець заявляв про бажання піти з команди, оскільки в Манчестер Сіті отримує недостатню, на його думку, кількість ігрового часу. Реал готовий вирішити це питання.

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