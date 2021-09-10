"Вершкові" вивчають доцільність підписання юного бомбардира, повідомляє AS.

Екс-форвард Шахтаря близький до повернення в Південну Америку

Альварес проводить усього свій другий сезон на професіональному рівні. Проте, висока результативність форварда дозволила йому дебютувати за збірну Уругваю у вересні (2 матчі, 1 гол). Талант має чинний до літа 2024-го контракт із Пеньяролем, але в угоді прописана клаусула в розмірі 20 млн євро. За Реал вже виступає інший вихованець "чорно-золотих" – Феде Вальверде.

До слова, в сезоні-2021 Агустін Альварес провів 26 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів.

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