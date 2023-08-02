Гюлер вибув на два місяці і проходитиме консервативне лікування. Про це інформує Real Madrid Info. Таким чином, турецькому гравцеві не знадобиться операція.

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Очікується, що Гюлер буде доступний вже на початку жовтня. Раніше повідомлялося, що Реал розглядає варіант не заявляти Арду на першу частину сезону 2023/24, якщо йому знадобиться операція.

Нагадаємо, що "бланкос" підписали гравця влітку з Фенербахче за 20 млн євро. Минулого сезону Гюлер зіграв за Фенербахче 35 поєдинків, забив 6 голів і віддав 7 гольових передач. Хавбек вражав своєю технікою на тренуваннях Реала, але саме там і зазнав пошкодження меніска.

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