Реал отримав серйозний удар на старті Ліги чемпіонів. Уже на четвертій хвилині поєдинку проти Марселя травму отримав Трент Александер-Арнольд. Захисник відразу схопився за задню поверхню стегна й не зміг продовжити гру.

За кілька годин після матчу клуб оприлюднив офіційний медичний висновок: у гравця діагностовано м’язове ушкодження біцепса стегна лівої ноги. Трент пропустить орієнтовно від шести до восьми тижнів і залишиться під наглядом лікарів.

Травма значно ускладнює життя Хабі Алонсо. У наступних матчах Ліги чемпіонів, зокрема проти казахстанського Кайрата 30 вересня, він не зможе розраховувати на англійця. Додатковою проблемою стало й вилучення Дані Карвахаля у тій самій грі – у Реала не залишилося номінальних правих захисників на єврокубки.

З початку сезону Александер-Арнольд встиг провести три матчі на Сантьяго Бернабеу, ще дві виїзні зустрічі відпрацював Карвахаль. Тепер тренерському штабу доведеться шукати альтернативи: у пресі вже припускають, що на позиції правого оборонця можуть зіграти Федеріко Вальверде чи навіть Рауль Асенсіо.

