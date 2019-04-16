Реал надіслав запит у Ліверпуль щодо трансферу Мане – "червоні" здивували відповіддю та вимагають гравця "галактікос"

Керівництво Реала не полишає надій запросити на Сантьяго Бернабеу вінгера Ліверпуля Садьйо Мане.

Під час ефіру іспанського шоу El Chiringuito повідомили‏, що Реал надіслав у Ліверпуль запит щодо можливості трансферу вінгера "червоних" Садьйо Мане. Представники Ліверпуля не розгубилися і запропонували обмін Мане на Жуніора Вінісіуса.

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Така пропозиція застала зненацька представників "галактікос", які зрештою відповіли відмовою.

Раніше повідомлялося, що Мане нібито дав попередню згоду на перехід в Реал під час особистої розмови з наставником мадридців Зінедіном Зіданом. Більше того, у ЗМІ ширились чутки, що "червоні" можуть замінити сенегальця екс-форвардом Манчестер Юнайтед.

До слова, контракт Садьйо з "червоними" чинний до 2023 року.

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