Реал надіслав офіційну пропозицію правому захиснику Ліверпуля і збірної Англії Тренту Александеру-Арнольду та його представникам. Про це інформує Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, наразі сторони обговорюють деталі угоди.

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Повідомляється, що всі залучені сторони впевнені в досягненні домовленості.

Раніше повідомлялося, що в Реалі Александера-Арнольда чекають не тільки високі зарплатні умови, а й привабливі бонуси. Якщо в Ліверпулі він заробляв близько одинадцяти мільйонів євро за сезон, то в Мадриді ця цифра може зрости до п'ятнадцяти мільйонів із преміями за результативність і підписним бонусом "еквівалентним розумній вартості трансферу". Угода почне діяти з 1 липня 2025 року.

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