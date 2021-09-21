"Вершкові" найближчим часом планують надать 21-річному бразильцю статус недоторканого у питаннях трансферу в інший клуб, стверджує інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Також джерело зазначає, що представники Реала з усмішкою реагували на чутки, які ширились у пресі останніми місяцями щодо відходу Вінісіуса. Та й взагалі, мадридці вірять, що вже зовсім скоро Жуніор стане беззаперечно ключовим гравцем у команді Карло Анчелотті.

До слова, бразилець вже цього сезону почав виправдовувати всі надії "вершкових". У 6 матчах Вінісіус Жуніор забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Краща статистика у Реалі лише в Каріма Бензема – 6 поєдинків, 6 голів і 5 асистів.

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