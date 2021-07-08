Мадридський колектив використовує європейську першість для пошуку підсилення. На радарі вже опинилась низка футболістів.

"Вершкові" під час чемпіонату Європи стежили за сімома гравцями. Процес спостереження за одними розпочався ще до Євро, на інших звернули увагу вже під час турніру, стверджує fichajes.

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За інформацією джерела, у список потенційних новачків увійшли іспанці Пау Торрес (Вільяреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Манчестер Сіті) та Фабіан Руїс (Наполі), англійці Рахім Стерлінг (Ман Сіті) і Калвін Філліпс (Лідс), а також італієць Леонардо Спінацолла (Рома).

Зауважимо, Євро-2020 не завершилось ще для Стерлінга та Філліпса, які 11 липня у фіналі зійдуться з Італією. Спінацолла, який представляє "Скуадру Адзурру", не зіграє у вирішальному матчі через травму.

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