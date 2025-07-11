Захисник Бенфіки Альваро Каррерас, схоже, вже на порозі переїзду до Іспанії.

Реал досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу лівого оборонця Альваро Каррераса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За даними джерела, сторони узгодили умови переходу, оцінивши його в 50 мільйонів євро. Сума буде сплачена кількома траншами, а не повністю одразу, як передбачала клаусула.

Зараз мадридців стримує лише одна перепона – Манчестер Юнайтед ще не вирішив, чи активувати право зворотного викупу, прописане в контракті гравця. Якщо англійці не скористаються цією опцією найближчим часом, Каррерас вирушить до столиці Іспанії для проходження медогляду й укладання угоди.

Зазначимо, що Каррерас провів в складі Бенфіки 66 матчів, в яких відзначився 5 м'ячами та 6 асистами.

EXCL: Álvaro Carreras to Real Madrid, here we go! Verbal agreement in place between Real and Benfica.



Real negotiated to pay €50m in multiple installments instead of one-payment clause.



As soon as Man Utd confirm they don’t activate buy back clause, Álvaro will travel. pic.twitter.com/j0dWqC9zXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

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