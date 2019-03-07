Реал на місяць втратив Васкеса та Карвахаля через травми

Реал повідомив про характер травм захисника Даніеля Карвахаля і вінгера Лукаса Васкеса.

Офіційний сайт мадридців інформує про те, що Карвахаль отримав розрив прямого м'яза другого ступеня. Лукас Васкес також пошкодив м'яз, але його розрив оцінений як пошкодження першого ступеня.

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За інформацією Marca, захисник може пропустити як мінімум місяць. Вінгер вибув до кінця березня, він може зіграти 31-го з Уескою в Ла Лізі. Обидва футболісти не допоможуть збірній Іспанії у матчах проти Норвегії та Мальти.

Нагадаємо, Васкес був замінений в першому таймі матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:4). Карвахаль зміг дограти зустріч до кінця.

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