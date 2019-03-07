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Реал на місяць втратив Васкеса та Карвахаля через травми

17:27 9 Читать на русском
Реал на місяць втратив Васкеса та Карвахаля через травми
Дані Карвахаль та Лукас Васкес / фото із соцмереж

Реал повідомив про характер травм захисника Даніеля Карвахаля і вінгера Лукаса Васкеса.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Офіційний сайт мадридців інформує про те, що Карвахаль отримав розрив прямого м'яза другого ступеня. Лукас Васкес також пошкодив м'яз, але його розрив оцінений як пошкодження першого ступеня.

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За інформацією Marca, захисник може пропустити як мінімум місяць. Вінгер вибув до кінця березня, він може зіграти 31-го з Уескою в Ла Лізі. Обидва футболісти не допоможуть збірній Іспанії у матчах проти Норвегії та Мальти.

Нагадаємо, Васкес був замінений в першому таймі матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:4). Карвахаль зміг дограти зустріч до кінця.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль Лукас Васкес Лукас Васкес Реал Мадрид - Аякс
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