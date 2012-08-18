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Реал може зробити Азара найдорожчим футболістом в історії

12:36 1791 Читать на русском
Реал може зробити Азара найдорожчим футболістом в історії
Еден Азар / Фото ФК Челсі

Мадридський Реал не втрачає надій підписати півзахисника Челсі Едена Азара.

Реал готує нову пропозицію для Челсі щодо Азара, яка може затьмарити весь трансферний ринок, повідомляє Daily Express.

За інформацією видання, лондонський клуб зможе отримати неймовірні 224 млн євро за 27 річного півзахисника.

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Якщо трансфер відбудеться, то Азар автоматично стане найдорожчим гравцем за всю історію футболу. Попередній рекорд належить Неймару, який перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро.

У минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги півзахисник взяв участь в 34 матчах (28 – в основі), забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.

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Іспанія Головне Англія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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