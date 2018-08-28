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Реал може "зірвати" перехід Маріано Діаса в Севілью

12:25 223 Читать на русском
Реал може "зірвати" перехід Маріано Діаса в Севілью
Маріано Діас / ФК Ліон

Форвард Ліона Маріано Діас все ще може повернутись у мадридський Реал попри чутки щодо трансферу в Севілью.

Мадридський Реал може повернути Маріано Діаса та заблокувати його трансфер у Севілью, повідомляє Marca. Королівський клуб має першочергове право викупу гравця протягом 48 годин після узгодження трансферу.

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Також є умова, за якою "вершкові" отримають 12 млн євро після перепродажу домініканця в інший клуб. Севілья готова заплатити більше 30 млн євро.

Маріано Діас у сезоні 2017/2018 забив 18 голів та віддав 4 асисти за Ліон у чемпіонаті Франції. Підопічні Брюно Женезіо посіли 3 сходинку в турнірній таблиці та пробились у Лігу чемпіонів.

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