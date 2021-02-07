Серйозна травма і операція капітана стали дуже недоречними на фоні складних переговорів з клубом, повідомляє Marca.

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Рамос вже пропустив майже місяць, а після хірургічного втручання ризикує пролежати в лазареті ще два. Це буде найдовша відсутність центрбека за всю кар'єру, тому Реал матиме достатньо часу, щоб оцінити дії команди без лідера. Рамос повинен повернутися у квітні, однак навряд він підпише новий контракт до того часу. Клуб може заморозити будь-які переговори, допоки оборонець повноцінно не повернеться на поле.

Додамо, що Рамос виступає за мадридський клуб з літа 2005-го. У футболці "галактікос" він провів 668 матчів, відзначився 100 голами та 40 асистами.

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