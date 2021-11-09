Призначення Массіміліано Аллегрі поки не дало належного результату. Якщо ж налагодити справи не вдасться, доведеться мати справу з наслідками. Потенційне непотрапляння в ЛЧ, змусить продавати гравців.

Ювентус достроково розірве контракт із Ремзі

Одним із зацікавлених у такому сценарії є Реал. За інформацією El Nacional, у полі зору мадридців лише один футболіст туринців – Федеріко К'єза. Минулого літа Ювентус вже відхилив пропозицію щодо італійця у розмірі 80 млн євро. Однак втрата доходів від Ліги чемпіонів може змінити ситуацію.

Додамо, що у нинішньому сезоні Федеріко К'єза зіграв за Ювентус 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав один результативний пас. Після 12-ти турів Серії А "б'янконері" посідають 8-му сходинку в турнірній таблиці.

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