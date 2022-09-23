Реал може викласти чималу суму за легіонера Шахтаря – він ні разу не зіграв за основну команду "вершкових"
Захисник Реала Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, продовжує завойовувати своє місце у складі молодіжки мадридського клубу.
Тобіас продовжує завойовувати своє місце у складі Реала Кастільї та Реала U-18, через що мадридці думають про викуп оборонця, повідомляє Fichajes.
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Зазначається, що в клубі бачать прогрес бразильця, що і спонукає викупити правого оборонця в Шахтаря. Сума трансферу може скласти від 15 до 20 млн євро. Цікаво, що Тобіас ні разу не зіграв ані за основу Реала, ані за основу Шахтаря.
Нагадаємо, Тобіас перебрався в Реал у квітні через війну в Україні. У поточному сезоні Вінісіус зіграв за Реал Кастілья у 5 матчах, не відзначившись результативними діями.
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