Захисник Реала Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, продовжує завойовувати своє місце у складі молодіжки мадридського клубу.

Тобіас продовжує завойовувати своє місце у складі Реала Кастільї та Реала U-18, через що мадридці думають про викуп оборонця, повідомляє Fichajes.

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Зазначається, що в клубі бачать прогрес бразильця, що і спонукає викупити правого оборонця в Шахтаря. Сума трансферу може скласти від 15 до 20 млн євро. Цікаво, що Тобіас ні разу не зіграв ані за основу Реала, ані за основу Шахтаря.

Нагадаємо, Тобіас перебрався в Реал у квітні через війну в Україні. У поточному сезоні Вінісіус зіграв за Реал Кастілья у 5 матчах, не відзначившись результативними діями.

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