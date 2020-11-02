Форвард Реала Лука Йовіч може перебратись в англійський чемпіонат вже у зимове трансферне вікно.

Лестер зацікавлений у оренді сербського нападника, і спробує його підписати у зимове трансферне вікно.

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Як повідомляє Leicestermercury з посиланням на The Mirror, "лисиці" хочуть збільшити варіативність у атаці. Реал же не розраховує на гравця та готовий розпрощатись із сербом.

До слова, Йовіч провів 4 матчі у поточному сезоні у складі королівського клубу, однак не відзначався результативними діями.

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