Виліт "вершкових" з Ліги чемпіонів може коштувати Карло Анчелотті роботи. Не виключено, що італійський фахівець покине Реал ще до кінця поточного сезону.

Лунін потрапив у рекламу Реала – разом з українцем знялися травмовані одноклубники

Як повідомляє Relevo, керівництво мадридців може звільнити Анчелотті після матчу з Атлетіком. Раніше була інформація, що остаточне рішення щодо майбутнього тренера буде ухвалено за результатами фіналу Кубка Іспанії (26 квітня) проти Барселони.

Нагадаємо, що наразі Реал відстає від "кулес" на сім очок у турнірній таблиці Ла Ліги. "Вершкові" зіграють з Атлетіком сьогодні, 20 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Атлетіко сенсаційно поступився Лас-Пальмасу, збільшивши відставання від Барси, Валенсія перервала переможну серію