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Реал може шокувати Барселону – мадридці планують перехопити Рабйо

14:10 555 Читать на русском
Реал може шокувати Барселону – мадридці планують перехопити Рабйо
Адріен Рабйо / Фото Samaa TV

Реал має намір припіднести Барселоні вражаючий "сюрприз".

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо може стати одним з найнесподіваніших літніх трансферів Реала, повідомляє AS.

Атлетіко націлився на Рабйо

Джерело заявляє, що у Рабйо вже може бути укладена попередня домовленість з "вершковими".

Контракт 23-річного француза з паризьким клубом розрахований до 30 червня, після чого гравець отримає статус вільного агента. Раніше у ЗМІ повідомлялось, що Адріен вже тривалий час веде перемовини з Барселоною, щоб продовжити кар'єру в каталонській команді.

В поточному сезоні Ліги 1 Рабйо провів лише 14 матчів через конфлікт з керівництвом клубу.

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Іспанія ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Реал Мадрид Адріен Рабйо Адріен Рабйо Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Трансфери Барселони
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