"Рамос в підсумку продовжить контракт з Реалом. Але якщо цього не станеться, то обидві сторони припустяться помилки.

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Така ж ситуація була з Кріштіану Роналду. Тоді Реал залишився без Ліги чемпіонів, а Кріштіану – без "Золотого м'яча", – цитує Вальдано Mundo Deportivo.

Нагадаємо, чинний контракт 34-річного Серхіо з мадридцями завершується влітку, і сторони не можуть домовитись щодо продовження співпраці. У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами.

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