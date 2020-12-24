Як відомо, керівництво ПСЖ вирішило звільнити Томаса Тухеля з посади головного тренера. Дане рішення було прийняте після перемоги 4:0 над Страсбуром. Основним кандидатом на вакантну посаду став Маурісіо Почеттіно, який більше року перебуває без роботи.

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Новина про звільнення Тухеля може серйозно засмутити Реал. Мадридський клуб планував підписати Кіліана Мбаппе влітку 2021 року – як відомо, взаємини французького форварда з німецьким тренером були далекими від ідеальних. Реал прагнув скористатися цим і переманити Мбаппе, контракт якого розрахований до літа 2022-го.

Тепер плани "вершкових" можуть піти шкереберть. Парижани начебто вже пообіцяли Почеттіно, що втримають Кіліана в клубі. Реал розраховував значно здешевити трансфер чемпіона світу, скориставшись наближенням дати завершення контракту, але тепер ситуація може докорінно змінитися. Якщо Мбаппе підпише нову угоду з ПСЖ, то мадридці можуть забути про 22-річного форварда, зазначає AS.

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