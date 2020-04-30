Реал може постраждати через завершення сезону в Лізі 1

Трансферні плани мадридського Реала можуть зазнати змін через остаточну зупинку сезону в чемпіонаті Франції.

29 квітня Федерація футболу Франції вирішила остаточно завершити поточний розграш Ліги 1. Тепер організації належить визначити представників у єврокубки, вирішити долю чемпіонства та підвищення у класі, або ж вильоту.

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Якщо Ренн, який наразі третій у турнірній таблиці, отримає право виступати у Лізі чемпіонів в наступному сезоні, то плани Реала щодо трансферу півзахисника "червоно-чорних" Едуардо Камавінга можуть зазнати краху, повідомляє AS.

Річ у тім, що 17-річний анголець досяг угоди з президентом Ренна Олів'є Летангом, що залишиться у клубі ще на один сезон, якщо він зможе кваліфікуватися у Лігу чемпіонів.

До слова, Камавінга провів 36 матчів за Ренн у всіх турнірах нинішнього сезону, записавши до свого активу один гол та дві результативні передачі.

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