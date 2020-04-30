toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Реал може постраждати через завершення сезону в Лізі 1

30 квітня 10:34 678 Читать на русском
Реал може постраждати через завершення сезону в Лізі 1
Едуардо Камавінга / Getty images

Трансферні плани мадридського Реала можуть зазнати змін через остаточну зупинку сезону в чемпіонаті Франції.

29 квітня Федерація футболу Франції вирішила остаточно завершити поточний розграш Ліги 1. Тепер організації належить визначити представників у єврокубки, вирішити долю чемпіонства та підвищення у класі, або ж вильоту.

Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону 2019/20

Якщо Ренн, який наразі третій у турнірній таблиці, отримає право виступати у Лізі чемпіонів в наступному сезоні, то плани Реала щодо трансферу півзахисника "червоно-чорних" Едуардо Камавінга можуть зазнати краху, повідомляє AS.

Річ у тім, що 17-річний анголець досяг угоди з президентом Ренна Олів'є Летангом, що залишиться у клубі ще на один сезон, якщо він зможе кваліфікуватися у Лігу чемпіонів.

До слова, Камавінга провів 36 матчів за Ренн у всіх турнірах нинішнього сезону, записавши до свого активу один гол та дві результативні передачі.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3485
Теги
Іспанія Ренн Ренн Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга Ліга 1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук