Реал може підсилитись форвардом Валенсії

Юний форвард Валенсії Ферран Торрес має шанс перебратись у королівський клуб.

Реал намагатиметься підписати 19-річного нападника "кажанів" Феррана Торреса, повідомляє видання AS.

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Сума відступних за молодого таланта становить 100 млн євро. А чинний контракт Феррана з Валенсією розрахований до 2021 року.

В поточному сезоні Ла Ліги Торрес провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами. Після 17-ти турів Прімери Валенсія перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 27 очок.

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