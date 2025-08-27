Дані Себальйос ось-ось покине Реал, і королівський вже підшукав заміну для 29-річного іспанця. Ним може стати Адам Вортон з Крістал Пелас, повідомляє Diario AS.

21-річний півзахисник вразив своєю грою англійський футбол у сезоні 2024/25. Гравцем цікавляться майже всі топ-клуби АПЛ, але в ситуацію може втрутитися Реал. Проте Крістал Пелас не хоче продавати гравця дешевше, ніж за 80 млн євро. Улюблений трюк "бланкос" з підписанням гравця на правах вільного агента тут не пройде – Вортон має чинний контракт аж до 2029 року.

Хабі Алонсо після невдачі з Субіменді дуже хоче підписати опорника, але якщо про трансфер Вортона не вдасться домовитися, то в Реала є альтернатива у вигляді Кіса Сіміта з АЗ Алкмаар. Також в стані "вершкових" допускають, що молодий Тьяго Пітарч отримає шанс у першій команді, якщо королівському клубу не вдасться підписати опорника до завершення трансферного вікна.

Нагадаємо, що Вортон разом із Крістал Пелас виграв Кубок Англії, перегравши Манчестер Сіті, та Суперкубок, здолавши Ліверпуль у серії пенальті. Таким чином "орли" здобули перші трофеї у своїй історії.

