Реал може підписати Лєвандовскі вже взимку

Мадридський Реал має намір підсилити свою атакувальну ланку.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі може приєднатись до Реала, повідомляє El Chiringuito.

Реал відмовиться від зимових трансферів на користь Мбаппе

За інформацією джерела, мадридці мають серйозний намір підписати 31-річного поляка і розраховують це зробити вже взимку. Взамін королівський клуб може запропонувати мюнхенцям свого нападника Луку Йовіча з доплатою. Чинний контракт Роберта з німецьким клубом розрахований до червня 2023 року.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 8 матчів, в яких відзначився 12-ма голами.

Після 9-ти турів Ла Ліги Реал перебуває на другій сходинці, поступаючись Барселоні на одне очко.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті