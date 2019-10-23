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Реал може підписати Лєвандовскі вже взимку

18:28 504 Читать на русском
Реал може підписати Лєвандовскі вже взимку
Роберт Лєвандовскі / Фото ФК Баварія

Мадридський Реал має намір підсилити свою атакувальну ланку.

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі може приєднатись до Реала, повідомляє El Chiringuito.

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За інформацією джерела, мадридці мають серйозний намір підписати 31-річного поляка і розраховують це зробити вже взимку. Взамін королівський клуб може запропонувати мюнхенцям свого нападника Луку Йовіча з доплатою. Чинний контракт Роберта з німецьким клубом розрахований до червня 2023 року.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 8 матчів, в яких відзначився 12-ма голами.

Після 9-ти турів Ла Ліги Реал перебуває на другій сходинці, поступаючись Барселоні на одне очко.

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Баварія Баварія Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Реал Мадрид
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