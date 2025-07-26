Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд може перейти в Реал, але для цього "бланкос" повинні продати одного з лідерів атаки.

Якщо Вінісіус Жуніор покине Реал, королівський клуб спробує зробити пропозицію Ерлінгу Холанду, повідомляє Cadena SER.

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Ситуація з новим контрактом для 25-річного бразильця зайшла в глухий кут і Реал серйозно розглядає продаж зірки. Найімовірнішими кандидатами називають саудівські команди, які готові викласти понад 200 мільйонів євро за вінгера.

У випадку продажу Вінісіуса Флорентіно Перес може спробувати підписати Ерлінга Холанда, об'єднавши норвежця з Кіліаном Мбаппе в атаці.

"Вершкові" все ще сподіваються продовжити угоду з бразильцем, хоча його чинний контракт закінчується вже у 2027 році, що неабияк турбує Реал.

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