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Реал може обміняти Йовіча на іншу зірку з Бундесліги

12:14 552 Читать на русском
Реал може обміняти Йовіча на іншу зірку з Бундесліги
Лука Йовіч / Фото AS

Схоже, форвард Лука Йовіч ненадовго затримається в Реалі.

Реал все ще полює на нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, повідомляє express.co.uk.

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Мадридці готові запропонувати німецькому клубу за 23-річного форварда свого літнього новачка Луку Йовіча та компенсацію у 15 млн євро. Нагадаємо, королівський клуб придбав Луку в Айнтрахта за 60 млн євро.

В поточнму сезоні Бундесліги Вернер провів 17 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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