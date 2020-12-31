Реал може обміняти Йовіча на іншу зірку з Бундесліги

Схоже, форвард Лука Йовіч ненадовго затримається в Реалі.

Реал все ще полює на нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, повідомляє express.co.uk.

Мілан спробує домовитися з Реалом про оренду Йовіча

Мадридці готові запропонувати німецькому клубу за 23-річного форварда свого літнього новачка Луку Йовіча та компенсацію у 15 млн євро. Нагадаємо, королівський клуб придбав Луку в Айнтрахта за 60 млн євро.

В поточнму сезоні Бундесліги Вернер провів 17 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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