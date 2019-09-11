Реал може обміняти Погба на одного із своїх гравців – Манчестер Юнайтед не проти

Манчестер Юнайтед вкотре озвучив Реалу нові умови щодо трансферу Поля Погба.

В таборі манкуніанців вирішили, що клубу знадобиться хавбек Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос, повідомляє El Chiringuito TV.

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Саме 29-річного німця королівський клуб повинен включити в угоду щодо підписання лідера МЮ Поля Погба. В Мадриді розраховують завершити трансфер француза вже взимку.

Сага з переходом 26-річного хавбека в Реал розпочалась ще під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні АПЛ Поль провів 4 матчі, в яких встиг відзначитись двома асистами.

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