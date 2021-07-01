Марокканець близький до переходу в ПСЖ за 70 млн євро з Інтера, що дозволить підзаробити і Реалу, повідомляє AS.

Челсі намагається зірвати трансфер Хакімі в ПСЖ – дві спокусливі пропозиції для Інтера

Мадридці отримають 2,1 млн євро завдяки тому, що Хакімі перебував у академії "вершкових" до 19 років. Зазвичай, за правилами ФІФА, клуб отримує 5% від суми трансферу свого вихованця, однак Реал отримає лише три п'ятих від цих 5 відсотків.

До слова, у минулому сезоні, який став для нього дебютним в Італії, Хакімі провів за Інтер 45 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився сімома забитими м'ячами і 11 результативними передачами.

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