Реал фінансово здатен потягнути два топ-трансфери за одне літо. Ла Ліга опублікувала новий ліміт зарплат, згідно з яким Мадрид повинен вкластися в 739 млн євро. Влітку клуб розвантажить відомість після відходу Бейла, Іско та Марсело, тому зможе спокійно підписати і Мбаппе, і Холанда.

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Француз прийде вільним агентом – Реал виплатить тільки підписний бонус. А от за норвежця доведеться викласти чимало. Реал готовий інвестувати в Холанда 300 мільйонів євро, повідомляє Goal. В цю суму входить клаусула для Борусії Д за перехід і зарплата Ерлінга за 5 років.

За інформацією джерела, Реал не буде боротися з Манчестер Сіті за форварда, але сподівається, що Холанд сам обере варіант з Іспанією. Авторитетний журналіст Хосе Фелікс Діас інформує, що Ерлінг якраз і хоче пограти деінде, перш ніж опиниться в АПЛ – найсильнішій лізі світу.

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